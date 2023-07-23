Суарес готов выкупить свой контракт ради перехода в «Интер Майами» к Месси

Нападающий Луис Суарес готов самостоятельно выкупить свой контракт у «Гремио» ради перехода в «Интер Майами», сообщает Football Espana.

По информации источника, американский клуб активно работает над проектом воссоединения бывших игроков «Барселоны». Сам игрок в восторге от проекта «Интер Майами» и хотел бы вновь сыграть со своими бывшими партнерами по каталонской команде.

Сообщается, что стороны не могут договорится о трансфере игрока. «Гремио» не планирует удерживать немотивированного игрока.

Нынешний контракт Суареса с бразильской командой действует до 2024 года. Трансферная стоимость игрока — 4 миллиона евро.