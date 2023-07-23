«Гремио» на своем поле обыграл «Атлетико Минейро»

«Гремио» в матче 16-го тура чемпионата Бразилии дома обыграл «Атлетико Минейро» со счетом 1:0.

Единственный гол на 11-й минуте забил Роналд. На 82-й минуте Алан Кардек забить за гостей, однако гол был отменен ВАР из-за офсайда.

Форвард «Гремио» Луис Суарес в заявку на матч не попал. Сообщалось, что он может перейти в «Интер Майами».

После этого матча «Гремио» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Атлетико Минейро» с 21 очком — на 13-й строчке.