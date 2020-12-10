«Сан-Паулу» разгромил «Ботафого»
«Сан-Паулу» переиграл «Ботафого» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Бразилии (4:0). 20-летний нападающий бреннер оформил дубль и отметился голевой передачей на экс-полузащитника «Ювентуса» Эрнанеса. Также один мяч забил с пенальти Рейналду.
«Ботафого» в конце первого тайма остался в меньшинстве, так как Марселу Консейсау получил красную карточку.
«Сан-Паулу» лидирует в турнирной таблице. «Ботафого» занимает 19-ю строчку.
Чемпионат Бразилии
18 тур
«Сан-Паулу» — «Ботафого» — 4:0 (3:0)
Голы: Бреннер, 10 (1:0). Бреннер, 27 (2:0). Рейналду, 45+3 — с пенальти (3:0). Эрнанес, 90 (4:0).
Удаление: Консейсау (Б), 34.
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