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«Сан-Паулу» разгромил «Ботафого»

05:42
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«Сан-Паулу» переиграл «Ботафого» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Бразилии (4:0). 20-летний нападающий бреннер оформил дубль и отметился голевой передачей на экс-полузащитника «Ювентуса» Эрнанеса. Также один мяч забил с пенальти Рейналду.

«Ботафого» в конце первого тайма остался в меньшинстве, так как Марселу Консейсау получил красную карточку.

«Сан-Паулу» лидирует в турнирной таблице. «Ботафого» занимает 19-ю строчку.

Чемпионат Бразилии

18 тур

«Сан-Паулу» — «Ботафого» — 4:0 (3:0)

Голы: Бреннер, 10 (1:0). Бреннер, 27 (2:0). Рейналду, 45+3 — с пенальти (3:0). Эрнанес, 90 (4:0).

Удаление: Консейсау (Б), 34.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Сан-Паулу — Ботафого

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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