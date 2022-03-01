Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 08:08

Пеле выписали из больницы после лечения инфекции

Екатерина Савостина
Корреспондент

Легендарный бразильский футболист Пеле выписан из больницы в Сан-Паулу, сообщает L'Еquipe.

«Состояние пациента стабильно. Он вылечился от инфекции и продолжит лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре 2021 года», — сказали врачи, занимавшиеся лечением Пеле.

22 февраля стало известно, что у Пеле была обнаружена инфекция мочевыводящих путей. Из-за этого он, проходивший курс химиотерапии из-за удаленной в сентябре опухоли в толстой кишке, был вынужден вернуться в госпиталь.

Пеле является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1970).

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Bresil-pele-a-quitte-l-hopital/1319744
Пеле
0
Читайте также
Диеты для похудения: какие бывают и чем опасны
ФИФА сломалась под давлением Англии: сборная России отстранена от стыковых матчей ЧМ-2022, «Спартак» - от Лиги Европы
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Бразилии пострадали три футболиста в результате взрыва автобуса
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости