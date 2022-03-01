Пеле выписали из больницы после лечения инфекции

Легендарный бразильский футболист Пеле выписан из больницы в Сан-Паулу, сообщает L'Еquipe.

«Состояние пациента стабильно. Он вылечился от инфекции и продолжит лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре 2021 года», — сказали врачи, занимавшиеся лечением Пеле.

22 февраля стало известно, что у Пеле была обнаружена инфекция мочевыводящих путей. Из-за этого он, проходивший курс химиотерапии из-за удаленной в сентябре опухоли в толстой кишке, был вынужден вернуться в госпиталь.

Пеле является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1970).