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«Палмейрас» обыграл «Баию», «Ботафого» уступил «Интернасьоналу»

02:55
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«Палмейрас» в матче 25-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Баию» со счетом 3:0.

Отличились Виллиан, Рафаэль Вейга и Рони.

После этого матча «Палмейрас» с 41 очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице, «Баия» с 28 очками — на 14-й строчке.

В другом матче тура «Ботафого» уступил «Интернасьоналу» со счетом 1:2. Команды занимают 19-е и 5-е места соответственно.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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