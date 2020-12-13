«Палмейрас» обыграл «Баию», «Ботафого» уступил «Интернасьоналу»
02:55
«Палмейрас» в матче 25-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Баию» со счетом 3:0.
Отличились Виллиан, Рафаэль Вейга и Рони.
После этого матча «Палмейрас» с 41 очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице, «Баия» с 28 очками — на 14-й строчке.
В другом матче тура «Ботафого» уступил «Интернасьоналу» со счетом 1:2. Команды занимают 19-е и 5-е места соответственно.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю