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Допинг

Сегодня, 01:01

Габигола дисквалифицировали на 2 года — он мешал допинг-офицерам контролировать процесс сдачи мочи

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Габриэл Барбоза.
Фото AFP

Нападающий «Фламенго» Габриэл Барбоза дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Globo.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить футболиста за попытку фальсифицировать результат допинг-теста. Обвинение в адрес форварда было вынесено в декабре 2023 года.

27-летнего бразильца обвинили в том, что он затруднял сдачу допинг-пробы, что является равносильным попытке фальсифицировать результат. Инцидент произошел в апреле 2023 года на тренировке «Фламенго». Футболист пытался скрыть свои гениталии при сдаче мочи и вел себя агрессивно по отношению к допинг-офицерам, которые были ответственными за проведение процедуры. Также игрок был единственным в составе «Фламенго», отказавшимся сдать анализ крови на тренировке.

«Помочившись скрытно и не позволив инспектору увидеть процесс, Габигол дал повод для обвинения в попытке обмануть антидопиновые органы», — говорится в публикации Globo.

Дисквалификация Барбозы будет действовать до 8 апреля 2025 года.

Габриэл Барбоза
Футбол
ФК Фламенго
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