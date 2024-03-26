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Сегодня, 13:02

Арендованный у «Зенита» Ренан расплакался после нереализованного пенальти за «Интернасьонал»

Руслан Минаев
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Арендованный у «Зенита» защитник «Интернасьонала» Роберт Ренан не реализовал пенальти в матче с «Жувентуде» (1:1, 5:6 по пен) в полуфинале чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул.

Ренан вышел на замену на 90+5-й минуте и исполнял седьмой по счету одиннадцатиметровый удар своего клуба. После удара в стиле Паненки голкипер соперника поймал мяч в руки. Ренан не сдержал эмоций и расплакался.

После промаха Ренана Келви Гомес реализовал пенальти у «Жувентуде» и вывел свой клуб в финал чемпионата штата.

Ренан в этом сезоне провел за «Интернасьонал» 12 матчей и сделал 1 голевую передачу.

ФК Зенит
ФК Интернасьонал
Роберт Ренан
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