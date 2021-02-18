Матч 33-го тура чемпионата Бразилии «Сантос» — «Коринтианс» был приостановлен по ходу первого тайма. На стадионе были проблемы с освещением. Часть прожекторов работала, но для проведения игры освещения было недостаточно.

Позднее арбитры приняли решение продолжить матч. Пауза продлилась около 18 минут.