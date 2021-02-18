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Матч «Сантос» — «Коринтианс» был приостановлен из-за неполадок с освещением

01:30
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Матч 33-го тура чемпионата Бразилии «Сантос» — «Коринтианс» был приостановлен по ходу первого тайма. На стадионе были проблемы с освещением. Часть прожекторов работала, но для проведения игры освещения было недостаточно.

Позднее арбитры приняли решение продолжить матч. Пауза продлилась около 18 минут.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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