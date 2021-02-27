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Мартин Бенитес стал автором лучшего гола сезона в Бразилии. Видео

03:14
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Нападающий «Васку да Гама» Мартин Бенитес получил награду «Лучший гол сезона» по итогам завершившегося чемпионата Бразилии. Его мяч в ворота «Атлетику Минейру» ударом ножницами через себя был признан самым красивым.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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