«Фламенгу» стал чемпионом Бразилии

В чемпионате Бразилии состоялся заключительный тур. Победителем турнира стал «Фламенгу», несмотря на сегодняшнее поражение от «Сан-Паулу» (1:2), который стал четвертым. «Интернасьонал» имел шансы выйти на первое место, но несмог переиграть «Коринтианс» (0:0).

Также прямую путевку в Кубок Либертадорес на следующий сезон получил «Атлетику Минейру», занявший третье место.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.