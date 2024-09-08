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8 сентября, 23:53

Фабрицио Романо: Депай продолжит карьеру в «Коринтиансе»

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Голландский нападающий Мемфис Депай в ближайшее время перейдет в бразильский «Кориантинс», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, в воскресенье, 8 сентября, 30-летний форвард прошел медицинское обследование. Депай заключит контракт с клубом до лета 2026 года.

Прошлой командой Депая был мадридский «Атлетико», которую он покинул минувшим летом. В сезоне-2023/24 ла лиги нападающий провел 23 матча, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Мемфис Депай
Футбол
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