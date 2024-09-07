Источник: «Спартак» интересовался Питоном для усиления позиции левого защитника

«Спартак» интересовался крайним защитником клуба «Васко да Гама» Лукасом Питоном, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, красно-белые не делали официального предложения «Васко да Гама» по трансферу футболиста. При этом Питон был готов рассмотреть вариант с переездом в Россию. Сумма перехода могла бы составить около шести-семи миллионов евро. В конечном итоге «Спартак» акцентировал все внимание на Рикарду Мангаша из португальской «Витории».

Питон с 2023 года играет за «Васко да Гама». В общей сложности 23-летний игрок принял участие в 85 матчах команды, отметившись 13 забитыми мячами. Его рыночная стоимость составляет семь млн евро по оценке портала Transfermarkt.