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Вагнер Лав заплакал после разговора с недовольными фанатами в Бразилии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, выступающий сейчас за бразильский «Аваи», заплакал после разговора с фанатами команды, сообщает Globo Esporte.

40-летний нападающий давал интервью после поражения его команды от «Спорт Ресифи» (0:2) в 25-м туре бразильской серии Б. Он прервал интервью, чтобы пойти пообщаться с болельщиками команды. После разговора футболист ушел с поля в слезах.

Вагнер выступает за «Аваи» с июля. Он провел за команду 11 матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Вагнер Лав
Футбол
ФК Аваи
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