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Сегодня, 18:21

Гомес близок к переходу в «Динамо» за 5,5 миллиона евро

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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«Крузейро» согласился продать 26-летнего нападающего Артура Гомеса в московское «Динамо».

Бразильские СМИ отмечают, что сумма трансфера составит 31 миллион реалов (около 5 миллионов евро).

Как стало известно «СЭ», сделка действительно находится в очень продвинутой стадии. Однако игрок обойдется московской команде в 5,5 миллионов евро.

В Европе Гомес выступал за «Эшторил» и «Спортинг» в Португалии. Ранее сообщалось, что сам игрок готов к переезду в Россию.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Крузейро
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