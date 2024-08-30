Гомес близок к переходу в «Динамо» за 5,5 миллиона евро

«Крузейро» согласился продать 26-летнего нападающего Артура Гомеса в московское «Динамо».

Бразильские СМИ отмечают, что сумма трансфера составит 31 миллион реалов (около 5 миллионов евро).

Как стало известно «СЭ», сделка действительно находится в очень продвинутой стадии. Однако игрок обойдется московской команде в 5,5 миллионов евро.

В Европе Гомес выступал за «Эшторил» и «Спортинг» в Португалии. Ранее сообщалось, что сам игрок готов к переезду в Россию.