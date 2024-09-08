Ари рассказал, как его благотворительный проект превратился в футбольный клуб

Президент и игрок «Атлетико Сеаренсе», а также экс-форвард «Спартака» Ари в интервью «СЭ» рассказал, почему решил создать собственный футбольный клуб в Бразилии.

— Про вашу жизнь сейчас мало что известно. Вы сказали, что учитесь на тренера. А чем еще занимаетесь?

— У меня есть футбольный клуб «Атлетико Сеаренсе». Мы выступаем в четвертом бразильском дивизионе. У меня в команде молодые ребята по 17-19 лет. Я тоже пока еще играю, параллельно обучаюсь, чтобы лучше управлять командой и знать, как устроены все процессы.

— Почему решили создать свою команду?

— Этот клуб изначально был направлен на то, чтобы давать возможность обычным ребятам с улицы, у которых нет возможности тренироваться в больших командах, заниматься футболом. Первое время это был благотворительный проект, не ориентированный на получение какой-либо прибыли. А сейчас он потихоньку превращается в настоящий клуб, из которого уже выходят талантливые футболисты. Российские клубы, кстати, тоже интересовались парой наших воспитанников. Так что постепенно это становится и бизнес-проектом тоже.

— То есть вы надеетесь на то, что клуб превратится в большой проект?

— Конечно! Есть цели и мысли о том, чтобы мы играли в первом дивизионе.

На счету Ари 2 матча за сборную России, его последним клубом в РПЛ был «Краснодар», который он покинул в 2021 году.

На счету Ари 2 матча за сборную России, его последним клубом в РПЛ был «Краснодар», который он покинул в 2021 году.