Ари: «Трачу на свой клуб около 400 тысяч евро в год»

Президент и игрок «Атлетико Сеаренсе», а также экс-форвард «Спартака» Ари в интервью «СЭ» рассказал, сколько тратит на клуб.

— Успели столкнуться с какими-то трудностями?

— Самое сложное — найти финансирование. До сих пор я единственный инвестор. Это тяжело... Но, несмотря на это, получается воспитывать талантливых ребят.

— Если не секрет, сколько вы тратите на клуб в год?

— Около 400 тысяч евро. Маленькая команда может прожить на эту сумму.

38-летний футболист является владельцем и инвестором своего клуба.