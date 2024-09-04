Гомес в четверг прилетит в Москву для подписания контракта с «Динамо»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Крузейро» Артур Гомес должен в четверг прилететь в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Динамо».

Ранее «СЭ» сообщал, что 26-летний бразилец обойдется бело-голубым в 5,5 миллиона евро.

Гомес выступает за «Крузейро» с июля 2023 года. В общей сложности хавбек провел 59 матчей за команду, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его рыночная стоимость составляет три миллиона евро по данным портала Transfermarkt.