Депай близок к переходу в «Коринтианс»

Форвард Мемфис Депай близок к переходу в «Коринтианс», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, в ближайшее время 30-летний голландец подпишет контракт до декабря 2026 года в качестве свободного агента.

Ранее Квинси Промес отвечал на вопрос «СЭ», возможен ли трансфер Депая в «Спартак».

Контракт Депая с «Атлетико» закончился 30 июня 2024 года. В сезоне чемпионата Испании-2023/24 голландец провел 23 матча, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.