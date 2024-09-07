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Сегодня, 09:10

Депай близок к переходу в «Коринтианс»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Мемфис Депай близок к переходу в «Коринтианс», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, в ближайшее время 30-летний голландец подпишет контракт до декабря 2026 года в качестве свободного агента.

Ранее Квинси Промес отвечал на вопрос «СЭ», возможен ли трансфер Депая в «Спартак».

Контракт Депая с «Атлетико» закончился 30 июня 2024 года. В сезоне чемпионата Испании-2023/24 голландец провел 23 матча, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Мемфис Депай
ФК Коринтианс
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