«Коринтианс» переиграл «Атлетику Паранаэнсе», «Атлетику Минейру» и «Флуминенсе» сыграли вничью
05:32
«Коринтианс» в меньшинстве обыграл «Атлетику Паранаэнсе» в матче 16-го тура чемпионата Бразилии (1:0). Единственный гол в концовке, когда команда осталась в меньшинсте, забил Эвералдо.
В других встречах «Атлетику Минейру» и «Флуминенсе» поделили очки (1:1), а «Интернасионал» выиграл у «Спорт Ресифи» (5:3).
Чемпионат Бразилии
16-й тур
«Атлетику Паранаэнсе» — «Коринтианс» — 0:1 (0:0)
Гол: Эвералдо, 90+5.
Удаление: Мендес (К), 78.
«Атлетику Минейру» — «Флуминенсе» — 1:1 (0:1)
Голы: Паулиста, 20 (0:1). Арана, 52 (1:1).
«Спорт Ресифи» — «Интернасионал» — 3:5 (1:2)
Голы: Патрик, 34 (0:1). Эрнандес, 40 (0:2). Маркиньюс, 42 (1:2). Моледу, 53 (1:3). Барсиа, 56 (2:3). Патрик, 76 (2:4). Юри Алберту, 81 (2:5). Микаэл, 90 (3:5).