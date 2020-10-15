«Коринтианс» переиграл «Атлетику Паранаэнсе», «Атлетику Минейру» и «Флуминенсе» сыграли вничью

«Коринтианс» в меньшинстве обыграл «Атлетику Паранаэнсе» в матче 16-го тура чемпионата Бразилии (1:0). Единственный гол в концовке, когда команда осталась в меньшинсте, забил Эвералдо.

В других встречах «Атлетику Минейру» и «Флуминенсе» поделили очки (1:1), а «Интернасионал» выиграл у «Спорт Ресифи» (5:3).

Чемпионат Бразилии

16-й тур

«Атлетику Паранаэнсе» — «Коринтианс» — 0:1 (0:0)

Гол: Эвералдо, 90+5.

Удаление: Мендес (К), 78.

«Атлетику Минейру» — «Флуминенсе» — 1:1 (0:1)

Голы: Паулиста, 20 (0:1). Арана, 52 (1:1).

«Спорт Ресифи» — «Интернасионал» — 3:5 (1:2)

Голы: Патрик, 34 (0:1). Эрнандес, 40 (0:2). Маркиньюс, 42 (1:2). Моледу, 53 (1:3). Барсиа, 56 (2:3). Патрик, 76 (2:4). Юри Алберту, 81 (2:5). Микаэл, 90 (3:5).