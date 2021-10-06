Гол Жо помог «Коринтианс» обыграть «Баию»
Гол Жо помог «Коринтианс» обыграть «Баию»
05:44
«Коринтианс» обыграл «Баию» (3:1) в матче 24-го тура чемпионата Бразилии.
На 70-й минуте голом отметился экс-нападающий ЦСКА Жо. Для 34-летнего бразильца этот мяч стал 9-м за 39 матчей в этом сезоне.
Чемпионат Бразилии
24-й тур
«Коринтианс» — «Баия» — 3:1 (1:1)
Голы: Жилберту, 33 (0:1). Гедеш, 45+4 (1:1). Кантилью, 52 (2:1). Жо, 70 (3:1).
Удаление: де Оливейра (Б), 45+1.
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