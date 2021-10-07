Фред набросился на симулирующего соперника. Видео

«Флуминенсе» проиграл «Форталезе» в матче 24-го тура чемпионата Бразилии. Это первое поражение команды в лиге с середины августа.

В концовке встречи у лидера «Флуминенсе» Фреда произошла стычка с соперником. За нее он получил предупреждение.

На 77-й минуте полузащитник Роналд упал на газон и схватился за лицо после столкновения с Фредом, что вывело 38-летнего игрока из себя. Он схватил пострадавшего за футболку и попытался поднять, при этом крича на него. В дело пришлось вмешаться судьей и одноклубникам.