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Фред набросился на симулирующего соперника. Видео

06:36
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«Флуминенсе» проиграл «Форталезе» в матче 24-го тура чемпионата Бразилии. Это первое поражение команды в лиге с середины августа.

В концовке встречи у лидера «Флуминенсе» Фреда произошла стычка с соперником. За нее он получил предупреждение.

На 77-й минуте полузащитник Роналд упал на газон и схватился за лицо после столкновения с Фредом, что вывело 38-летнего игрока из себя. Он схватил пострадавшего за футболку и попытался поднять, при этом крича на него. В дело пришлось вмешаться судьей и одноклубникам.

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Евгений Козинов все материалы автора

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