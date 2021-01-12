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Источник: Рожериу Сени покинет «Фламенго»

19:14
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Главный тренер «Фламенго», известный в прошлом вратарь Рожериу Сени покинет команду, сообщает в своем Twitter журналист Мамеде Филью.

Указано, что специалист уйдет после игры с «Гоясом», которая состоится 19 января. Главный кандидат ему на замену — португалец Руй Витория, последним местом которого был «Аль-Наср». Витория — двукратный чемпион Португалии в составе «Бенфики».

47-летний Сени возглавил «Фла» 10 ноября 2020 года. Контракт рассчитан до декабря 2021 года. «Фламенго» занимает четвертое место в бразильской серии А, имея 49 очков в 28 матчах.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

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