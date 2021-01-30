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Халк станет игроком «Атлетико Минейро»

01:39
Халк. Фото Instagram
Халк. Фото Instagram
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Бывший нападающий петербургского «Зенита» Халк продолжит карьеру в «Атлетико Минейро», сообщает сайт бразильского клуба.

В ближайшее время 34-летний игрок приедет в Белу-Оризонти для прохождения медобследования, после чего подпишет контракт до конца сезона-2021/22.

Его последним клубом был китайский «Шанхай Шанган».

На форварда также претендовали «Бешикташ» и «Истанбул Башакшехир».

С 2012-й по 2016 год Халк выступал за «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми становился чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка страны (2015/16) и завоевал Суперкубок России (2015).

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