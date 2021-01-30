Халк станет игроком «Атлетико Минейро»
01:39
Бывший нападающий петербургского «Зенита» Халк продолжит карьеру в «Атлетико Минейро», сообщает сайт бразильского клуба.
В ближайшее время 34-летний игрок приедет в Белу-Оризонти для прохождения медобследования, после чего подпишет контракт до конца сезона-2021/22.
Его последним клубом был китайский «Шанхай Шанган».
На форварда также претендовали «Бешикташ» и «Истанбул Башакшехир».
С 2012-й по 2016 год Халк выступал за «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми становился чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка страны (2015/16) и завоевал Суперкубок России (2015).
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