Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

Голевая передача Ригони помогла «Сан-Паулу» победить «Гремио»

05:08
Теги:

«Сан-Паулу» в матче 16-го тура чемпионата Бразилии дома обыграл «Гремио» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Витор и Игор с передачи экс-полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, который вышел на поле на 59-й минуте. Гости ответили точным ударом Вандерсона.

После этого матча «Сан-Паулу» с 18 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Гремио» с 10 очками — на 19-й строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Гендиректор «Спартака» — об акциях фанатов, письме ветеранов, контрактах Жиго и Бакаева, новом спортивном директоре
«Ахмат» — «Динамо»: Уткин во втором матче подряд забил со штрафного
В Госдуме оценили высказывание тренера Линой Ашрам о том, что Россия не умеет достойно проигрывать
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд