Голевая передача Ригони помогла «Сан-Паулу» победить «Гремио»
05:08
«Сан-Паулу» в матче 16-го тура чемпионата Бразилии дома обыграл «Гремио» со счетом 2:1.
В составе хозяев отличились Витор и Игор с передачи экс-полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, который вышел на поле на 59-й минуте. Гости ответили точным ударом Вандерсона.
После этого матча «Сан-Паулу» с 18 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Гремио» с 10 очками — на 19-й строчке.
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