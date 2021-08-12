Нападающий Диего Коста близок к переходу в «Атлетику Минейру», сообщает Goal.

По информации источника, 32-летний испанец достиг устной договоренности о переходе в бразильский клуб. Сообщается, что футболист заключит контракт на год с зарплатой 3 миллиона долларов.

Диего Коста является свободным агентом с января 2021 года, когда покинул «Атлетико». В сезоне-2020/21 он провел 7 матчей за команду из Мадрида, на счету форварда 2 гола.