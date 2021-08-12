Диего Коста близок к переходу в «Атлетику Минейру»
08:24
Нападающий Диего Коста близок к переходу в «Атлетику Минейру», сообщает Goal.
По информации источника, 32-летний испанец достиг устной договоренности о переходе в бразильский клуб. Сообщается, что футболист заключит контракт на год с зарплатой 3 миллиона долларов.
Диего Коста является свободным агентом с января 2021 года, когда покинул «Атлетико». В сезоне-2020/21 он провел 7 матчей за команду из Мадрида, на счету форварда 2 гола.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/diego-costa-reaches-verbal-agreement-to-sign-with-atletico/2c6ore4z8jl31lyyfv1svao89
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