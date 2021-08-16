«Сантос» сыграл вничью с «Форталезой»
02:16
«Сантос» в матче 15-го тура чемпионата Бразилии на выезде сыграл вничью с «Форталезой» со счетом 1:1.
На гол Лукаса Криспима гости ответили точным ударом Карлоса Санчеса.
После этого матча «Сантос» с 21 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «Форталеза» с 31 очком — на третьей строчке.
В других матчах тура «Баия» уступила «Атлетику Гояниенси» (1:2), а «Куяба» обыграла «Атлетико Паранаэнсе» (1:0).
Чемпионат Бразилии. Серия А
15-й тур
«Форталеза» — «Сантос» — 1:1 (1:1)
«Баия» — "Атлетику Гояниенси" — 1:2 (1:0)
«Куяба» — «Атлетико Паранаэнсе» — 1:0 (0:0)
16 августа.
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