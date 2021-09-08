Главный тренер сборной Аргентины пояснил поведение команды в сорванном матче с Бразилией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони вернулся к ситуации, которая привела к срыву матча против Бразилии.

«Я не знаю, что будет с матчем с Бразилией. Ковидный протокол вполне ясен. С Неймаром и Тите у нас был дружеский разговор, мы находились в одинаковом положении и не понимали, что происходит. Делегат КОНМЕБОЛ сказал нам уйти с поля, это была не наша инициатива. Тогда мы осознали необычность ситуации. Мы по-дружески поговорили, между нами всегда были хорошие отношения. Мы всегда со здравомыслием относились друг к другу. Теперь игра пройдёт в другом месте. Это не зависит от нас», — цитирует Скалони Ole.

Напомним, 5 августа в Сан-Паулу был сорван матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины. Причиной этому стало желание бразильских властей арестовать и затем депортировать из страны четырех игроков аргентинской дружины за нарушение ими правил въезда в страну.