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«Фламенго» хочет подписать Давида Луиза

03:11
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«Фламенго» хочет подписать экс-защитника «Арсенала» Давида Луиза. 34-летний бразилец находится в статусе свободного агента, покинув лондонский клуб в июне этого года.

В сезоне-2020/21 защитник провел за «Арсенал» 30 матчей и забил 2 гола. Лондонский клуб не стал предлагать новый контракт Луизу.

Напомним, защитник является воспитанником бразильского футбольного клуба «Витория», футболист покинул клуб в 2007 году, когда перешел в «Бенфику».

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Евгений Козинов все материалы автора

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