«Фламенго» хочет подписать Давида Луиза
03:11
«Фламенго» хочет подписать экс-защитника «Арсенала» Давида Луиза. 34-летний бразилец находится в статусе свободного агента, покинув лондонский клуб в июне этого года.
В сезоне-2020/21 защитник провел за «Арсенал» 30 матчей и забил 2 гола. Лондонский клуб не стал предлагать новый контракт Луизу.
Напомним, защитник является воспитанником бразильского футбольного клуба «Витория», футболист покинул клуб в 2007 году, когда перешел в «Бенфику».
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