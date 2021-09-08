Давид Луис близок к возвращению в Бразилию

Защитник Давид Луис близок к возвращению в чемпионат Бразилии, сообщает le10sport.

По информации источника, 33-летний бразилец отклонил предложение «Марселя» и намерен вернуться на родину. 21 августа сообщалось, что футболистом интересуется «Фламенго».

Давид Луис является свободным агентом, последним клубом игрока был «Арсенал». Защитник является воспитанником бразильского футбольного клуба «Витория», футболист покинул клуб в 2007 году, когда перешел в «Бенфику».