«Форталеза» победила «Спорт Ресифи» и поднялась на первое место чемпионата Бразилии

«Форталеза» в матче третьего тура чемпионата Бразилии обыграла «Спорт Ресифи» со счетом 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил Веллингтон Паулиста. За пять минут до этого соперник остался вдесятером после удаления Максвелла.

После этого матча «Форталеза» с 9 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Спорт Ресифи» с одним очком — на 16-й строчке.

Бразилия. Серия А

3-й тур

«Форталеза» — «Спорт Ресифи» — 1:0 (0:0)

«Баия» — «Интернасьонал» — 0:1 (0:1)

«Брагантино» — «Флуминенсе» — 2:2 (2:0)

«Шапекоенсе» — «Сеара» — 0:0

14 июня.