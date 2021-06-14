«Форталеза» победила «Спорт Ресифи» и поднялась на первое место чемпионата Бразилии
04:30
«Форталеза» в матче третьего тура чемпионата Бразилии обыграла «Спорт Ресифи» со счетом 1:0.
Единственный гол на 78-й минуте забил Веллингтон Паулиста. За пять минут до этого соперник остался вдесятером после удаления Максвелла.
После этого матча «Форталеза» с 9 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Спорт Ресифи» с одним очком — на 16-й строчке.
Бразилия. Серия А
3-й тур
«Форталеза» — «Спорт Ресифи» — 1:0 (0:0)
«Баия» — «Интернасьонал» — 0:1 (0:1)
«Брагантино» — «Флуминенсе» — 2:2 (2:0)
«Шапекоенсе» — «Сеара» — 0:0
14 июня.
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