«Палмейрас» сыграл вничью с «Коринтиансом»

«Палмейрас» в матче 3-го тура чемпионата Бразилии дома сыграл вничью с «Коринтиансом» со счетом 1:1.

На гол Рафаэла Вейги гости ответили точным ударом Габриэла.

После этого матча «Палмейрас» с 4 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Коринтианс» с таким же количеством очков — на восьмой строчке.

В другом матче игрового дня «Сантос» сыграл вничью с «Жувентуде» (0:0). Команды занимают 9-е и 13-е места соответственно.