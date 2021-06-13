«Палмейрас» сыграл вничью с «Коринтиансом»
03:02
«Палмейрас» в матче 3-го тура чемпионата Бразилии дома сыграл вничью с «Коринтиансом» со счетом 1:1.
На гол Рафаэла Вейги гости ответили точным ударом Габриэла.
После этого матча «Палмейрас» с 4 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Коринтианс» с таким же количеством очков — на восьмой строчке.
В другом матче игрового дня «Сантос» сыграл вничью с «Жувентуде» (0:0). Команды занимают 9-е и 13-е места соответственно.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю