Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 03:13

«Коринтианс» проиграл «Форталезе» и продлил безвыигрышную серию до четырех матчей

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Форталеза» обыграла «Коринтианс» в матче 23-го тура чемпионата Бразилии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Кастелао» в Форталезе.

Нападающий хозяев Хуан Мартин Лусеро на 26-й минуте встречи вывел свою команду вперед. Перед перерывом Педро Энрике вернул равновесие в счете. После перерыва Мариньо не реализовал пенальти. Победный гол на последних секундах забил Яго Пикачу.

«Форталеза» набрала 35 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице. «Коринтианс» идет на 14-й строчке (26 очков).

Бразилия. Серия А. 23-й тур
15 сент, 01:00. Castelao (Форталеза)
Форталеза
2:1
Коринтианс
Футбол
ФК Коринтианс
0
Читайте также
Иран требуют исключить из числа участников Олимпиады в Париже за дискриминацию женщин
«Никого не призываю уезжать из России. Может, я тоже хочу уйти в какой-то другой клуб». Откровенный Карпин после матчей сборной
В Британии рассказали об участившихся убийствах среди наемников на Украине
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре
Госдеп признал неспособность ЕС отказаться от энергоносителей из РФ
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетику Минейру» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремио» — «Атлетику Паранаэнсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Спорт Ресифи» — «Атлетику Минейру»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коринтианс» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Флуминенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Атлетико Гоияниенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Ботафого» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коритиба» — «Сеара»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетико Минейро» — «Баия»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Гояниенси»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Васку да Гама» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Форталеза»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Спорт»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Брагантино» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Баия» — «Гояс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремиу» — «Сантос»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Брагантино»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Гояниенси» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крузейро» разгромил «Сантос»

«Коритиба» потерпела 6-е поражение подряд
Новости
RSS RSS
Все новости