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«Форталеза» и «Гояс» не выявили победителя

04:04
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«Форталеза» на своем поле сыграла вничью с «Гоясом» в 23-м туре чемпионата Бразилии (1:1).

«Форталеза» занимает 9-е место в турнирной таблице. «Гояс» идет последним.

Чемпионат Бразилии

23 тур

«Форталеза» — «Гояс» — 1:1 (0:1)

Голы: Фернандау, 24 (0:1). Паулиста, 61 (1:1).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Vencer, vencer, vencer! (С португальского — побеждать — прим. СЭ").

Присоединяйтесь — будет интересно!

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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