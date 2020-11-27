«Форталеза» и «Гояс» не выявили победителя
04:04
«Форталеза» на своем поле сыграла вничью с «Гоясом» в 23-м туре чемпионата Бразилии (1:1).
«Форталеза» занимает 9-е место в турнирной таблице. «Гояс» идет последним.
Чемпионат Бразилии
23 тур
«Форталеза» — «Гояс» — 1:1 (0:1)
Голы: Фернандау, 24 (0:1). Паулиста, 61 (1:1).
A #BR23 vai assim pro final de semana... E a?, t? curtindo? #CampeonatoDoBrasileiro ?? pic.twitter.com/TKFcw0FmrZ— Brasileir?o Assa? (@Brasileirao) November 27, 2020
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Vencer, vencer, vencer! (С португальского — побеждать — прим. СЭ").
Присоединяйтесь — будет интересно!
Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю