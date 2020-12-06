«Флуминенсе» переиграл «Атлетику Паранаэнсе»

«Флуминенсе» одолел «Атлетику Паранаэнсе» в матче 24-го тура чемпионата Бразилии (3:1). Команда из Куритибы потерпела второе подряд поражение.

Чемпионат Бразилии

24 тур

«Флуминенсе» — «Атлетику Паранэнсе» — 3:1 (1:1)

Голы: Читтадини, 10 (0:1). Нене, 26 (1:1). Паулу, 73 (2:1). Паулу, 75 (3:1).

Нереализованный пенальти: Нене (Ф), 14.

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