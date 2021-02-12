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Чемпионат Бразилии, видеообзор 35-го тура: лучшие голы и моменты

20:00
Лусиану. Фото Reuters
Лусиану. Фото Reuters
Представляем главные события и лучшие моменты 35-го тура чемпионата Бразилии.

Среди главных событий: «Спорт» оказался удачливее, а «Интер» за три тура до финиша опережает «Фламенго» всего на одно очко, лучший снайпер «Сан-Паулу» Лусиану спас игру эффектным ударом в падении.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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