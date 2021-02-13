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«Гояс» — «Ботафого»: видеотрансляция матча — 13 февраля в 23:00

21:00
«Гояс» — «Ботафого».
«Гояс» — «Ботафого».
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В субботу, 13 февраля, в матче 36-го тура бразильской серии A встречаются «Гояс» — «Ботафого». Начало игры —22:00 (время московское).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Гояс — Ботафого

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