Чемпионат Бразилии, видеообзор 25-го тура: все голы и опасные моменты

Представляем главные события и лучшие моменты 25-го тура чемпионата Бразилии.

Среди основных событий — дубль Габриэля Барбозы, принесший «Фламенго» победу над «Сантосом», лидер чемпионата «Сан-Паулу» проиграл впервые с сентября, а серия «Ботафого» без побед продлилась до 10 матчей.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.