Чемпионат Бразилии, видеообзор 25-го тура: все голы и опасные моменты
13:17
Представляем главные события и лучшие моменты 25-го тура чемпионата Бразилии.
Среди основных событий — дубль Габриэля Барбозы, принесший «Фламенго» победу над «Сантосом», лидер чемпионата «Сан-Паулу» проиграл впервые с сентября, а серия «Ботафого» без побед продлилась до 10 матчей.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю