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Чемпионат Бразилии, видеообзор 25-го тура: все голы и опасные моменты

13:17
Главные события и лучшие моменты 25-го тура чемпионата Бразилии.
Главные события и лучшие моменты 25-го тура чемпионата Бразилии.

Представляем главные события и лучшие моменты 25-го тура чемпионата Бразилии.

Среди основных событий — дубль Габриэля Барбозы, принесший «Фламенго» победу над «Сантосом», лидер чемпионата «Сан-Паулу» проиграл впервые с сентября, а серия «Ботафого» без побед продлилась до 10 матчей.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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