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Новости   //    Футбол   //    Бразилия

«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 31 октября — 2 ноября

00:30
Joga Bonito! Фото Reuters
Joga Bonito! Фото Reuters
Матчи бразильской лиги можно смотреть на нашем сайте.

«Спорт-Экспресс» запустил трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.

На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):

31 октября, суббота. 23.00. Ботафого — Сеара

1 ноября, воскресенье. 22.00. Фламенго — Сан-Паулу (студия — 21.30)

1 ноября, воскресенье. 22.00. Спорт Ресифи — Атлетико Паранаэнсе

1 ноября, воскресенье. 1.00. Сантос — Баия

2 ноября, понедельник. 23.00. Палмейрас — Атлетико Минейро

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Присоединяйтесь — будет интересно. Joga Bonito! (Играй красиво, португальский)

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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