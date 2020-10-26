«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 31 октября — 2 ноября
«Спорт-Экспресс» запустил трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.
На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):
31 октября, суббота. 23.00. Ботафого — Сеара
1 ноября, воскресенье. 22.00. Фламенго — Сан-Паулу (студия — 21.30)
1 ноября, воскресенье. 22.00. Спорт Ресифи — Атлетико Паранаэнсе
1 ноября, воскресенье. 1.00. Сантос — Баия
2 ноября, понедельник. 23.00. Палмейрас — Атлетико Минейро
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Присоединяйтесь — будет интересно. Joga Bonito! (Играй красиво, португальский)
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