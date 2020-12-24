Чемпионат Бразилии, видеообзор 26-го тура: победный гол вратаря, сверхрезультативный матч на «Маракане»
Представляем главные события и лучшие моменты 18-го тура чемпионата Бразилии.
Среди главных событий: матч лидера таблицы «Сан-Паулу» с «Атлетико Минейро», сверхрезультативная игра «Фламенго» с «Баией» на «Маракане», а также победный гол вратаря «Атлетику Гояниенси» Жеана в игре с «Флуминенсе».
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю