Чемпионат Бразилии, видеообзор 26-го тура: победный гол вратаря, сверхрезультативный матч на «Маракане»

Представляем главные события и лучшие моменты 18-го тура чемпионата Бразилии.

Среди главных событий: матч лидера таблицы «Сан-Паулу» с «Атлетико Минейро», сверхрезультативная игра «Фламенго» с «Баией» на «Маракане», а также победный гол вратаря «Атлетику Гояниенси» Жеана в игре с «Флуминенсе».

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.