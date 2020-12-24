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Чемпионат Бразилии, видеообзор 26-го тура: победный гол вратаря, сверхрезультативный матч на «Маракане»

&quot;Атлетику Гояниенси&quot; - &quot;Флуминенсе&quot; - 2:1. Вратарь Жеан забивает победный гол с пенальти.
&quot;Атлетику Гояниенси&quot; - &quot;Флуминенсе&quot; - 2:1. Вратарь Жеан забивает победный гол с пенальти.

Представляем главные события и лучшие моменты 18-го тура чемпионата Бразилии.

Среди главных событий: матч лидера таблицы «Сан-Паулу» с «Атлетико Минейро», сверхрезультативная игра «Фламенго» с «Баией» на «Маракане», а также победный гол вратаря «Атлетику Гояниенси» Жеана в игре с «Флуминенсе».

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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