Бывший полузащитник сборной Бразилии признался в бисексуальности: «Я встречался с мужчиной и женщиной и что с того?»

Бывший игрок сборной Бразилии Ришарлисон Барбоза признался, что является бисексуалом.

«Меня всю жизнь спрашивали, являюсь ли я геем. У меня были отношения как с мужчиной, так и с женщиной. Но после моего высказывания скажут: «Ришарлисон — бисексуал». Послушайте, я обычный человек. У меня свои потребности и желания. Я встречался с мужчиной и женщиной и что с того?

К сожалению, мир пока не готов обсуждать такие вещи, но я все равно решил признаться, так как есть большое количество людей, утверждающих, что мое заявление сыграет важную роль. Если для полной картины не хватало этого — пожалуйста. Теперь я хочу посмотреть, улучшит ли это ситуацию», — цитирует футболиста AS со ссылкой на подкаст Nos Armarios dos Vestiarios.

За свою карьеру 39-летний полузащитник играл за «Сан-Пауло», «Атлетико Минейро». В 2008 году футболист провел 2 матча в составе сборной Бразилии.

Ришарлисон приходится свояком экс-хавбеку «Барселоны» и «Челси» Деку.