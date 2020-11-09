«Ботафого» без Хонды уступил «Баие»

«Баия» победила «Ботафого» (1:0) в матче 20-го тура чемпионата Бразилии.

Решающий мяч на 90+8-й минуте забил Родригинью, который реализовал пенальти. За гостей не сыграл бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, который получил травму.

«Баия» набрала 22 очка и занимает 14-е место. У «Ботафого» 20 очков и 17-я позиция.

Чемпионат Бразилии. Серия А

20-й тур

«Баия» — «Ботафого» — 1:0 (0:0)

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.