«Атлетику Гояниенси» обыграл «Ботафого»
«Ботафого» потерпел поражение от «Атлетику Гояниенси» в матче 31-го тура чемпоината Бразилии (1:3).
Чемпионат Бразилии
Серия А
31-й тур
«Ботафого» — «Атлетику Гояниенси» — 1:3 (0:0)
Голы: Матеус Баби, 63 (1:0). Данилу Гомес, 66 (1:1). Зе Роберту, 79 (1:2). Витор, 90+2 (1:3).
«Ботафого»: Диегу, Кевин (Баррандегуй, 83), Беневенуту, Кану, Виктор Луис, Кайю Алешандре, Жозе Велисон, Насименту (Ангуло, 60), Педру Раул (Себастьян Эниу, 83), Матеус Баби, Назариу (Калу, 83).
«Атлетику Гояниенси»: Жеан, Жуан Виктор, Эдер, Дуду, Натанаэл, Фрейтас, Матеус Перейра (Оливейра, 88), Веллингтон Рату (Витор, 77), Жандерсон, Зе Роберту (Арналду, 88), Данилу Гомес (Гилван, 82).
Предупреждения: Данилу Гомес, 13. Кайю Алешандре, 38. Матеус Перейра, 89. Баррандегуй, 90+4. Оливейра, 90+7.
Судья: Абатти.
20 января. Рио-де-Жанейро. Стадион «Нилтон Сантос».
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