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«Атлетику Гояниенси» обыграл «Ботафого»

01:25
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«Ботафого» потерпел поражение от «Атлетику Гояниенси» в матче 31-го тура чемпоината Бразилии (1:3).

Чемпионат Бразилии

Серия А

31-й тур

«Ботафого» — «Атлетику Гояниенси» — 1:3 (0:0)

Голы: Матеус Баби, 63 (1:0). Данилу Гомес, 66 (1:1). Зе Роберту, 79 (1:2). Витор, 90+2 (1:3).

«Ботафого»: Диегу, Кевин (Баррандегуй, 83), Беневенуту, Кану, Виктор Луис, Кайю Алешандре, Жозе Велисон, Насименту (Ангуло, 60), Педру Раул (Себастьян Эниу, 83), Матеус Баби, Назариу (Калу, 83).

«Атлетику Гояниенси»: Жеан, Жуан Виктор, Эдер, Дуду, Натанаэл, Фрейтас, Матеус Перейра (Оливейра, 88), Веллингтон Рату (Витор, 77), Жандерсон, Зе Роберту (Арналду, 88), Данилу Гомес (Гилван, 82).

Предупреждения: Данилу Гомес, 13. Кайю Алешандре, 38. Матеус Перейра, 89. Баррандегуй, 90+4. Оливейра, 90+7.

Судья: Абатти.

20 января. Рио-де-Жанейро. Стадион «Нилтон Сантос».

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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