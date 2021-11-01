Болельщики «Гремиу» разрушили оборудование для работы с ВАР после поражения от «Палмейраса»

«Гремиу» уступил «Палмейрасу» (1:3) в матче 29-го тура чемпионата Бразилии. После игры болельщики хозяев выбежали на поле. Они устроили беспорядки.

After losing to Palmeiras, Gr?mio fans took to the pitch and destroyed the VAR setup, forcing their own players to take refuge in the dressing room. pic.twitter.com/dZtPSzwZmU — Zach Lowy (@ZachLowy) October 31, 2021

Появилось видео того, как зрители выбегают на газон и разрушают оборудование для работы с ВАР. Сама команда в связи с этим быстро отправилась в раздевалку.

В составе победителей дубль сделал Рафаэл Вейга, один из мячей он забил с пенальти. Еще один гол в активе Брену. У хозяев забил Диегу Соуза.

«Палмейрас» набрал 52 очка и поднялся на второе место. У «Гремиу» 26 очков и 19-е место, команда на данный момент в зоне вылета.