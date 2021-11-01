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Болельщики «Гремиу» разрушили оборудование для работы с ВАР после поражения от «Палмейраса»

01:59
Болельщики «Гремиу». Фото Twitter
Болельщики «Гремиу». Фото Twitter
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«Гремиу» уступил «Палмейрасу» (1:3) в матче 29-го тура чемпионата Бразилии. После игры болельщики хозяев выбежали на поле. Они устроили беспорядки.

Появилось видео того, как зрители выбегают на газон и разрушают оборудование для работы с ВАР. Сама команда в связи с этим быстро отправилась в раздевалку.

В составе победителей дубль сделал Рафаэл Вейга, один из мячей он забил с пенальти. Еще один гол в активе Брену. У хозяев забил Диегу Соуза.

«Палмейрас» набрал 52 очка и поднялся на второе место. У «Гремиу» 26 очков и 19-е место, команда на данный момент в зоне вылета.

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Евгений Петров все материалы автора
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