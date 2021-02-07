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«Баия» сыграл вничью с «Гоясом»

03:01
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«Баия» в матче 35-го тура чемпионата Бразилии дома сыграл вничью с «Гоясом» со счетом 3:3.

На голы Жилберту, Габриэля Новаеша и Алессона гости ответили точными ударами Винисиуса и Фернандао, который оформил дубль и забил третий мяч команды на 95-й минуте. На 66-й минуте встречи хозяева остались вдесятером после удаления Даниелзинью.

После этого матча «Баия» с 37 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, «Гояс» с 33 очками — на 18-й строчке.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Баия — Гояс

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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