«Сантос» сыграл вничью с «Атлетику Гояниенси»

«Сантос» в матче 35-го тура чемпионата Бразилии на выезде сыграл вничью с «Атлетику Гояниенси» со счетом 1:1.

На гол вратаря Жеана, который реализовал пенальти, гости ответили точным ударом Леонарду с 11-метровой отметки. На 61-й минуте хозяева остались вдесятером после удаления де Варгаса.

После этого матча «Сантос» с 47 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Атлетику» с 46 очками — на 12-й строчке.

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