«Атлетику Минейру» обыграл «Гояс» и лидирует в чемпионате Бразилии.
«Атлетику Минейру» победил «Гояс» (3:0) в матче 15-го тура чемпионата Бразилии.
В составе победителей отличились Кену (с пенальти), Натан и Маррони. «Атлетику Минейру» набрал 30 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бразилии. У «Гояса» девять очков и последнее место.
Эксклюзивные права на трансляции чемпионата Бразилии по футболу приобрел «Медиа-Телеком». В прямом эфире матчи можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Чемпионат Бразилии. Серия А
15-й тур
«Атлетику Минейру» — «Гояс» — 3:0 (2:0)
Голы: Кену, 42, с пенальти, Натан, 45, Маррони, 90+2
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.