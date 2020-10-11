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«Атлетику Минейру» обыграл «Гояс» и лидирует в чемпионате Бразилии.

04:55
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«Атлетику Минейру» победил «Гояс» (3:0) в матче 15-го тура чемпионата Бразилии.

В составе победителей отличились Кену (с пенальти), Натан и Маррони. «Атлетику Минейру» набрал 30 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бразилии. У «Гояса» девять очков и последнее место.

Эксклюзивные права на трансляции чемпионата Бразилии по футболу приобрел «Медиа-Телеком». В прямом эфире матчи можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Чемпионат Бразилии. Серия А

15-й тур

«Атлетику Минейру» — «Гояс» — 3:0 (2:0)

Голы: Кену, 42, с пенальти, Натан, 45, Маррони, 90+2

Атлетику Минейру — Гояс

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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