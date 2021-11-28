Дубль Халка принес «Атлетико Минейро» победу над «Флуминенсе»
28 ноября, 23:59
«Атлетико Минейро» победил «Флуминенсе» (2:1) в матче 36-го тура чемпионата Бразилии.
Дубль в составе победителей сделал Халк. Экс-форвард «Зенита» первый мяч забил с пенальти, а второй — ударом со штрафного с помощью рикошета от стенки.
Читайте также
Противоречивая карьера олимпийского чемпиона Билозерчева: его выгнали из сборной СССР за «растление коллектива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю