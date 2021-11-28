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Дубль Халка принес «Атлетико Минейро» победу над «Флуминенсе»

28 ноября, 23:59

«Атлетико Минейро» победил «Флуминенсе» (2:1) в матче 36-го тура чемпионата Бразилии.

Дубль в составе победителей сделал Халк. Экс-форвард «Зенита» первый мяч забил с пенальти, а второй — ударом со штрафного с помощью рикошета от стенки.

Бразилия. Серия А. 36-й тур
28 нояб, 22:00. Mineirao (Белу-Оризонти)
Атлетику Минейру
2:1
Флуминенсе
Голы
Manoel, 14 (0:1), Халк, 38 (1:1), Халк, 60 (2:1)
Атлетику Минейру
Эверсон Арана Алонсо Nathan Мариану Аллан (Че Че, 68 ) Жаир Кену (Фернандес, 75 ) Matias Zaracho Диегу Коста (Варгас, 68 ) Халк (Эдуарду Саша, 88 )
Флуминенсе
Marcos Marlon Брас Manoel Шавьер Ягу Фелипе Wellington (Alexandre Jesus, 87) Андре Тринидаде (Касарес, 68) Кайю Паулиста (Jhon Arias, 69) Fred (Бобадилья, 69) Луис Энрике (Matheus Martins, 79)
Предупреждения
Nathan 22, Аллан 30, Кену 44, Алонсо 55, Жаир 90  -  Шавьер 39, Брас 46, Matheus Martins 86

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Евгений Петров все материалы автора
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