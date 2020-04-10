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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Виктор Гусев: «Милевский — нахал!»

12:29

Телекомментатор Виктор Гусев в прямом эфире «СЭ» в Instagram высказался о белорусском чемпионате.

— Я его смотрю с интересом, — сказал Гусев. — Нахожу для себя любопытные моменты. Интересные комбинации, отличная игра голкиперов. Плюс ностальгическая нотка. Скажем, увидеть в деле Артема Милевского. Я ведь помню, как он играл на чемпионате мира в 2006 году. До этого не провел ни одного матча за сборную, а тут вышел на замену против Саудовской Аравии вместо Андрея Шевченко. А в 1/8 финала забил послематчевый пенальти в издевательском стиле Паненки. Милевский — нахал!

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