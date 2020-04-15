В Минспорта Белоруссии прокомментировали возможное приостановление чемпионата страны из-за коронавируса

Министерство спорта и туризма Белоруссии считает, что основания для приостановки или переноса чемпионата страны отсутствуют.

— Если будет ситуация с коронавирусом в стране ухудшаться — на сегодняшний день у нас нет предпосылок — я думаю, что будут приняты более жесткие меры по приостановке чемпионата или по переносу на более поздний срок, — цитируют «РИА «Новости» министра спорта и туризма Белоруссии Сергея Ковальчука со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».

Но сегодня у нас такой необходимости нет. Чемпионат интересный, люди с интересом смотрят по телевизору, болельщиков в стране много, люди любят вид спорта «номер один». Поэтому нет оснований для того, чтобы... мы закрыли сегодня чемпионат.

Чемпионат Белоруссии остается одним из немногих продолжающихся футбольных чемпионатов в Европе (в нем проведены 4 тура), большинство же спортивных соревнований в мире приостановлены из-за пандемии коронавируса.