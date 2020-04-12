«Смолевичи» и «Шахтер» Вернидуба голов не забили, два российских голкипера сыграли на ноль
«Смолевичи» и «Шахтер» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Белоруссии — 0:0. Солигорский клуб возглавляет бывший игрок «Зенита» Юрий Вернидуб. Ворота команды защищал бывший голкипер «Оренбурга» и «Тосно» Александр Гутор, также на поле появились Сергей Баланович («Амкар») и Сергей Политевич («Крылья Советов»). В «старте» «Смолевичей» появился россиянн Константин Котов, которого заменил соотечественник Муталип Алибеков, а в воротах играл Артем Гомелько, выступавший за «Локомотив».
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
4-й тур
«Смолевичи» - «Шахтер» — 0:0
«Смолевичи»: Гомелько, Жевнеров, Бондаренко, Ращеня, Котов (Алибеков, 84), Вакулич (Джигеро, 64), Барсуков, Бутаревич, Макаров, Мухамедов, По (Верас, 61).
«Шахтер»: Гутор, Политевич, Сачивко, Бурко, Баланович (Лисакович, 79), Кендыш, Сзоке, Вукманич, Подстрелов (Лулаку, 68), Иванович, Шиндагоридзе (Бодул, 18).
Предупреждения: Политевич, 27. Сачивко, 54. Вакулич, 62. Мухамедов, 67. Барсуков, 72. Иванович, 87. Алибеков, 87. Гомелько, 90+2.
Судья: Чистов.
12 апреля. Борисов. Стадион Городской.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/